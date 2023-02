Justin Bieber, Kodak Black e outros estão sendo processados ​​por vítimas de um tiroteio ocorrido durante o Super Bowl LVI

Justin Bieber e Kodak Preto estão agora enfrentando o tempo do tribunal por causa de um tiroteio que aconteceu durante uma Beiber festa pós-concerto. As vítimas do tiroteio incluem o próprio Kodak Black e outras pessoas que buscam algum tipo de compensação.

Mark Schaefer e Adam Rahman foram as vítimas do tiroteio

O tiroteio aconteceu no Nice Guy em Los Angeles, e as vítimas não pararam de processar Bieber e Kodak Black, mas também, Tele Nice Guy, The Hwood Group e Revolve Group, e se esforçaram ao processar a cidade de Los Angeles, a cidade de West Hollywood e o condado de Los Angeles por danos.

Mark Schaefer e Adam Rahman são os únicos que estão processando todos os responsáveis, incluindo Kodak Black, que foi nomeado o catalisador da situação que escalou para tiros sendo disparados por pessoas diferentes.

Mark Schaefer e Adam Rahman estão culpando Kodak Black diretamente

Mark Schaefer e Adam Rahman afirmaram nos documentos obtidos pelo TMZ que estavam culpando qualquer um dos responsáveis, incluindo os seguranças que a situação escapou de suas mãos, o local, os artistas e os promotores.

O advogado da Kodak, Bradford Cohen falou à imprensa “Já vi muitas reclamações negativas. Esta é a reclamação mais mal redigida que já vi em 26 anos. Espero que a Kodak seja demitida deste processo rapidamente.”

Cohen elaborou“Não há nenhuma especificidade na queixa e a Sra. Allred agrupa todos os réus em vez de fazer alegações específicas contra cada um. É a faculdade de direito 101. Estou envergonhado pela Sra. Allred por ela realmente ter assinado seu nome naquela queixa.”