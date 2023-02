Tele Honras da NFL realizado em Phoenix, Arizona começou com o Super Bowl LVII fim de semana e durante a cerimônia que premia os melhores da temporada 2022 da NFL, foram entregues os dois primeiros prêmios e eles são muito importantes, pois são o Ofensivo e o Defensivo do Ano. Os vencedores foram o espetacular recebedor do Minnesota Vikings, Justin Jefferson e a ala defensiva do São Francisco 49ers, Nick Bosa.

Temporada de Justin Jefferson

A temporada de Jefferson, sua terceira na NFL, consolidou o quarterback Primos Kirk‘ arma de escolha como uma superestrela da NFL e o jogador mais importante para o Campeões da NFL Norte.

Em 2022, Jefferson quebrou a marca da franquia Vikings para receber jardas (1.809) detida por Randy Mossum total que é o sexto maior na história da liga, além de ter recebido 128 passes, o sétimo maior total na história da NFL.

Jefferson ficou em primeiro lugar com 192 pontos, à frente do quarterback do Kansas City Chiefs Patrick Mahomes (75 pontos), quarterback do Philadelphia Eagles Jalen dói (52 pontos) e wide receiver do Miami Dolphins Colina Tyreekque também foi finalista.

Temporada de Nick Bosa

Bosa chegou a uma vitória de retornar ao Super Bowl e foi o melhor jogador na defesa do 49ers, que foi a chave para a grande sequência dos campeões da NFC West. O irmão do jogador do Chargers Joey Bosa foi o líder do sack da NFL com 18,5.

O graduado do estado de Ohio venceu a votação com 237 pontos, batendo o linebacker externo do Dallas Cowboys Micah Parsons (101 pontos) e tackle defensivo do Kansas City Chiefs Chris Jones (56 pontos), que também foram finalistas.