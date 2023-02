Justin Timberlake Super Bowl Selfie Kid Ryan McKenna preso na Flórida

Ryan McKenna é aprender que a vida vem até você rápido… 5 anos atrás ele estava torcendo com Justin Timberlake em um momento viral do Super Bowl aos 13 anos, e na véspera do grande jogo deste ano, os policiais dizem que ele estava bêbado e brigando com amigos em uma Pizza Kitchen da Califórnia.

Ryan, famoso por tirar uma selfie com Justin na TV ao vivo para 113,7 milhões de telespectadores durante o show do intervalo do Super Bowl 52, teve outro fim de semana agitado do Super Bowl … só que desta vez, descobrimos que ele acabou na prisão em um acusação de crime.

De acordo com o relatório da prisão, obtido pelo TMZ, os policiais foram chamados a um shopping center em Naples, Flórida, na noite de sábado, para relatar um homem que estava bêbado e agredindo o amigo dentro de um CPK.

Quando a polícia chegou, os policiais disseram que um garoto de 15 anos disse a eles que era amigo de Ryan, mas eles começaram uma discussão que chegou ao ponto em que Ryan, de 18 anos, se levantou e empurrou agressivamente a mesa e começou a gritar obscenidades. na namorada do menino.

Os policiais dizem que estavam conversando com o garoto de 15 anos quando Ryan interrompeu e começou a discutir com o garoto. A polícia diz que Ryan foi convidado a se afastar, mas ele continuou discutindo com o menino até que os policiais conseguiram que Ryan se acalmasse, se afastasse e esperasse.

A polícia diz que a segurança do shopping center pediu para que Ryan fosse escoltado para fora da propriedade… e enquanto explicava o processo para Ryan, os policiais dizem que seu comportamento se tornou agressivo… agitando os braços, gritando e tentando abordar o garoto de 15 anos.

Os policiais dizem que colocaram as mãos no peito de Ryan para impedi-lo de confrontar o garoto, mas Ryan continuou gritando e agarrou as mãos dos policiais e as removeu de seu peito.

A polícia diz que foi quando tentaram algemar Ryan e detê-lo … os policiais afirmam que ele resistiu, então o levaram para o chão, onde dizem que ele continuou resistindo até finalmente colocar as mãos nas costas e ser algemado.