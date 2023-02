Kalendae ABRE CARGOS presenciais e remotos

A Kalendae, empresa que oferece serviços de co-sourcing e consultoria, além de desenvolvimento de aplicações, segurança da informação, consultoria em serviços de infraestrutura on premise e em cloud e capacitação em gerenciamento de serviços de TI e Negócios, está atrás de novos funcionários. Dito isso, veja a lista de vagas ofertadas:

Administrador de Ferramentas de Monitoração – São Paulo – SP e Remoto – Terceiro;

Analista de Gestão de Incidentes Pleno – São Paulo – SP – Terceiro;

Analista de Indicadores – Trabalho Remoto – Pessoa jurídica;

Analista de Monitoração Pleno – São Paulo – SP – Efetivo;

Analista de Monitoração Pleno – Efetivo;

Analista Desenvolvedor Fullstack – São Paulo – SP – Efetivo;

Consultor Netsuite – Terceiro;

Engenheiro de Redes Sênior – São Paulo – SP – Terceiro;

Gerente Comercial / Sales Manager IT Services – São Paulo – SP – Pessoa jurídica;

Tech Lead Command Center (Tools Stack) – São Paulo – SP – Terceiro.

Mais sobre a Kalendae e como se candidatar

Agora que já foi possível verificar a lista de cargos, a inscrição acontece de forma bastante intuitiva e rápida. Você só precisa acessar esse link para ir automaticamente à página do 123empregos. Por lá, é só conferir todos os detalhes referentes à vaga (requisitos, funções, benefícios, horário de trabalho, etc..) com atenção e se candidatar.

Sobre a Kalendae, vale frisar que a empresa atua desde 2005 no mercado brasileiro. Ademais, oferecendo soluções na medida da necessidade de seus clientes e qualidade em todos os serviços executados, a Kalendae é reconhecida no mercado, tendo construído uma marca forte no segmento, consolidando nossa credibilidade perante seus Clientes.

Além disso, com foco na otimização dos resultados e dos níveis de eficiência de serviços da área de TI, a empresa adota as melhores práticas de mercado e indicadores de gestão, maximizando os benefícios das suas entregas. Isto é, vale a pena ir em busca dessa excelente oportunidade!

