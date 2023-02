Kanaya complica chances de Sergio Garcia em Omã

A feliz dia em Omã para Sérgio Garcia foi menos gratificante do que o espanhol gostaria. Suas 68 tacadas no percurso de Mascate ficaram aquém da resposta do líder, o japonês Takumi Kanayaque, com seis birdies e um bogey, assinou uma carta de 67 e lidera o torneio por quatro tacadas faltando um dia para o fim. garcia divide o quarto lugar com o chileno Joaquim Niemann (69 no sábado).

“Senti-me bem, com muitas oportunidades de birdie, apesar de ter sido um dia complicado por causa do vento, embora não tanto como na sexta-feira”, disse Sérgioque se vê “em condições de fazer uma boa volta, mas veremos”.

Muito confiante do tee ao green, o espanhol tenta fazer pressão por mais um título internacional, que seria o 37º da carreira e o primeiro nos últimos três anos e meio.

O outro espanhol no torneio, Eugenio Lopez Chacarra, combinou ótimas fotos com esforços menos precisos. Cinco bogeys e quatro birdies compuseram uma carta de 73 tacadas, uma acima do par, que o empurrou para a 21ª posição no ranking e acabou com suas chances de vitória.