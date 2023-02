Harry Kane foi Tottenhamrei do gol por nove temporadas, desde que se estabeleceu como o número nove do time em 2014-15, após um empréstimo no Leyton Oriente, Millwall, Norwich e Leicester.

Desde então, o atacante inglês não parou de marcar para chegar a 267 gols, superando Jimmy Greaves‘ 266 (1961-70).

“É uma sensação mágica, algo surreal”, Kane disse enquanto refletia sobre a ocasião.

“Tem se falado muito em quebrar o recorde e eu queria fazer isso o mais rápido possível, e fazer isso contra um dos melhores times do mundo é especial. Eu não poderia ter pedido mais.

“Jimmy foi um dos melhores atacantes que já jogou futebol, então ser mencionado ao lado dele é incrível, e vencê-lo é um sonho que se tornou realidade.”

Novos recordes à vista

Seu gol que foi o vencedor como esporas bater Cidade de Manchester O 1-0 também o levou aos 200 golos na Premier League, ingressando num clube formado apenas por Wayne Rooney (208) e Alan Shearer (260).

Seus 17 gols nesta temporada na Premier League não o colocam na disputa pela Chuteira de Ouro com Erling Haaland (25 golos), mas ajudaram-no a ultrapassar Andy Cole (187) e Sérgio Ageero (184) na corrida para ser o artilheiro de todos os tempos da Premier League inglesa.

“Ele tem o futebol em seu DNA e entende isso a cada momento, ele pode jogar em qualquer posição”, disse. Tottenham treinador assistente Cristian Stellini refletido.

“Ele é um grande exemplo, um GOAT da Premier League e deste esporte.”

Antonio Conteassistente de esporas assumiu a acusação contra Cidade de Manchester devido à ausência do italiano com doença e descreveu Kane da mesma forma como Gareth Southgate fala sobre seu capitão da Inglaterra.

Para a Inglaterra, Kane é o artilheiro recorde junto com Rooney com 53 gols.

O atacante quebrou barreiras ao abrir o debate sobre se vai (ou não) vencer Shearer.

Aos 29 anos (faz 30 em julho) ainda dá tempo.

Muito mais que um artilheiro

“Desde o começo ele mostrou um ótimo nariz e não é a toa que ele superou os outros Tottenham grevistas”, ex-Tottenham jogador Nayem disse MARCA.

“Quem vier depois dele vai ter muita dificuldade em bater números que ele vai melhorar cada vez mais.

“Se ele continuar na Premier League, não tenho dúvidas de que vai superar tosquiador.

“Com um bom time ao seu redor, ele é capaz de marcar muitos gols por temporada.

“A sua capacidade de marcar com os dois pés e também com a cabeça torna-o muito difícil de controlar pelos defesas”.

Nayem foi o primeiro espanhol na história da Premier League e Tottenham (1988-93) e é um grande fã de Kane‘s.

“Gostaria de destacar acima de tudo o seu entendimento do jogo, agora ele se relaciona muito mais com seus companheiros de equipe”, continuou.

“Ele não é apenas capaz de marcar. Ele acrescentou ao seu jogo como um provedor de assistência, ele é muito bom de costas para o gol e é capaz de filtrar passes decisivos.”

Saindo da caixa sob José Mourinho o tornou melhor e mais completo, e sua obra-prima veio em 2020-21, quando foi o artilheiro (23 gols) e o maior provedor de assistências (14 assistências) da Premier League.

Privado de troféus

No entanto, Kane não conseguiu nenhum troféu em seus 267 gols Tottenham.

Ele ganhou o Jogador do Ano da PFA cinco vezes (2015, 2016, 2017, 2017, 2018 e 2021) e a Chuteira de Ouro da Premier League quatro vezes (2015, 2016, 2017 e 2021).

Apesar disso, não conquistou nenhum troféu por equipes, chegando mais perto como vice-campeão da Carabao Cup duas vezes (2015 e 2021), da Liga dos Campeões (2019) e até do Campeonato Europeu (2020).

É a falta de títulos que por vezes o penaliza face a outros grandes avançados.

“Não sei se ele precisa ganhar um troféu, mas, se quebrar tosquiadorhistórico, ele terá uma carreira brilhante”, explica Jack Pitt-Brooke.

“A única razão pela qual ele não quebraria é se ele fosse embora Tottenham viajar para o estrangeiro ou sofrer uma lesão muito grave.

“Além disso, ele também vai quebrar o recorde da Inglaterra e estabelecer outro grande recorde, as carreiras dos jogadores de futebol não são medidas apenas por títulos.

“Comparado com outros grandes atacantes de hoje, acho que Benzema é o melhor e então Kane e Lewandowski são iguais, muito próximos dele.”

segredo de kane

O jornalista do The Athletic que cobre Tottenham destaca sua capacidade de melhoria contínua como um grande valor para quebrar recordes de pontuação.

“Ele é um jogador talentoso, mas o mais importante é sua mentalidade”, disse. Pitt Brooke contínuo.

“Ele se tornou o melhor jogador que poderia ser e fica melhor a cada temporada.

“Ele sempre soma mais recordes ao seu jogo e é muito consistente, mesmo quando o Tottenham está em má forma, ele sempre marca gols.

“O segredo do seu sucesso é o trabalho árduo e uma mentalidade old-school.

“Ele treina e passa muitas horas aprimorando seu jogo e buscando melhorar sua técnica, e trabalha duro para ficar o mais em forma possível, mesmo que não seja um atleta nato.

“Quando ele era criança, os treinadores achavam que ele estava fora de forma, mas agora ele é uma máquina física que pode jogar em um nível muito consistente o tempo todo.”

Kane não tem limites e já pensa em bater tosquiador.

“Se ele ficar em forma e ficar na Inglaterra, ele vai me vencer, é só uma questão de quando ele vai”, disse. Alan Shearer ele mesmo afirmou.

“Ele é apenas o terceiro jogador a marcar 200 gols e ingressar em um pequeno clube que Wayne e eu estou dentro.

“Ele está fazendo o que grandes atacantes fazem e não há muitos melhores do que ele. Sou um grande fã dele. Ele é fantástico.”