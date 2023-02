Kansas City Chiefs comemora título do Super Bowl com desfile

Os Chiefs estão realizando seu segundo desfile de vitórias no Super Bowl em quatro anos… e a cena em Kansas City já está louca!!

Os grandes vencedores estão saindo às ruas para comemorar mais um troféu Lombardi … e a multidão estava animada para festejar com os campeões, com fãs alinhados para o desfile já às 6 da manhã !!

Patrick Mahomes , Travis Kelce dar JuJu Smith-Schuster estão todos presentes para a festa … assim como o treinador principal Andy Reid Quem ganhou seu segundo A rodada do Super Bowl é domingo.

Você deve se lembrar… Kelce era a estrela do último desfile do campeonato Chiefs, fazendo um discurso inflamado enquanto usava o cinturão do campeonato da WWE.