Kansas City Chiefs já é considerado favorito para vencer o Super Bowl LVIII em 2024

Ttemporada 2022 da NFL chegou ao fim no domingo com o Kansas City Chiefs‘ 38-35 vitória sobre o Philadelphia Eagles no Super Bowl LVII.

As casas de apostas já estão a montar as odds para a próxima campanha, com os atuais campeões a serem considerados favoritos para defender o seu título.

Na próxima temporada, o Super Bowl LVIII está programado para acontecer em 11 de fevereiro de 2024 em Las Vegas, Nevada, no Allegiant Stadium, casa do Las Vegas Raiders.

Quem são os 5 favoritos para o Super Bowl 2024?

A casa de apostas ‘Caesars Sportsbook’ tem a Chiefs como favoritos para vencer o Super Bowl LVIII em +550, seguido pelo San Francisco 49ers em +600 e o Buffalo Bills em +650.

As chances de os Eagles ganharem o título são de +800, enquanto o Cincinnati Bengals são os quintos favoritos em +900.

A seguir aos 5 primeiros classificados, as restantes equipas surgem encabeçadas pelo Dallas Cowboys em +1600.

Um ano atrás, nesta época, Kansas City também era considerado o favorito para vencer a edição deste ano em +650.

Enquanto isso, a Filadélfia estava com 50-1 nesta época, há um ano, e chegou perto de garantir o título.

Apostas para o campeão do Super Bowl LVIII

Chefes +550

49ers +600

Contas +650

Águias +800

Bengala +900

Cowboys +1.600

Carregadores +2.200

Jaguares +2.800

Leões +3.000

Golfinhos +3.500

Empacotadores +3.500

Jatos +3.500

Rams +3.500

Gigantes +3.500

Corvos +3.500

Raiders +4.000

Castanhos +4.500

Broncos +4.500

Santos +5.000

Patriots +5.000

Bucaneiros +5.000

Vikings +5.000

Steelers +5.000

Seahawks +5.500

Titãs +7.000

Panteras +7.000

Comandantes +7.000

Colts +8.000

Falcões +8.000

Cardeais +10.000

Ursos +10.000

Texans +12.500