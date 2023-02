Kanye West e a esposa Bianca Censori são flagrados abastecendo em posto de gasolina

Kanye West está todo abastecido com sua nova esposa ao seu lado, fazendo uma parada em um posto de gasolina local para abastecer e tomar uma bebida rápida.

presente do Kanye Bianca Censori estavam fora na segunda-feira em LA – Kanye estava vestido com uma jaqueta de couro marrom – uma mudança de seu visual todo preto habitual. Bianca, por outro lado, foi com spandex preto e seu cabelo curto loiro descolorido.