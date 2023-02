Kanye West e a ‘esposa’ Bianca Censori usaram roupas pretas idênticas enquanto estavam em Los Angeles

Tele rapper Kanye West e a esposa dele” Bianca Censores foram vistos em Los Angeles vestindo roupas pretas combinando e fazendo compras depois de parar em um posto de gasolina, onde os dois entraram para comprar uma bebida.

Eles então voltaram para o Mercedes Benz de Ye, e Bianca encheu o tanque de gasolina enquanto falava com ele. Ela usava uma camisa preta de botão, leggings semitransparentes combinando e botas de couro até o joelho com salto, enquanto Ye usava calça cargo preta e uma camisa do mesmo tom com uma jaqueta de couro.

O discurso bizarro de Kanye West sobre os judeus, negros e a ‘imprensa vermelha’

Eles foram vistos recentemente comemorando o Dia dos Namorados

Na semana passada, o casal foi visto passando o Dia dos Namorados com Russel Simmons e produtor 88 teclas. O quarteto foi fotografado saindo de um cinema da AMC em Hollywood depois de assistir ao novo filme “Infinity Pool”.

Parece que West não se importa mais em ser visto com sua nova mulher, já que eles foram vistos fazendo compras na Balenciaga em Beverly Hills em janeiro, meses depois que a casa de moda rompeu relações com West após suas diatribes anti-semitas nas redes sociais.

Censori e West se casaram em uma cerimônia íntima em Beverly Hills no mês passado, mas o casal não obteve uma certidão de casamento para legalizar a união. Ainda não está claro quando o casal começou a namorar, mas Censori trabalha como designer de arquitetura para a marca Yeezy de Ye desde novembro de 2020.

Embora a cerimônia tenha sido uma surpresa para muitos, a parente da noiva, Alyssia Censori, disse ao jornal Herald Sun que ela estava “super feliz por ambos”.

Ye se casou com Censori quase dois meses depois que ele e sua ex-esposa, Kim Kardashian, finalizaram o divórcio após sete anos de casamento.