Kanye West vai à delegacia para denunciar suposto incidente com paparazzi

O TMZ obteve essas fotos de Ye entrando na estação de West Hollywood do xerife do condado de LA na tarde de terça-feira … e nossas fontes policiais nos dizem que ele estava lá informando aos policiais que ele havia discutido com paparazzi.

Ye deixou a delegacia depois de preencher o relatório, e fomos informados pelo Departamento do Xerife. agora está investigando o assunto para ver se há algo mais no argumento alegado.

É uma abordagem nova e mais calma, com certeza – como dissemos primeiro, Ye é o suspeito nomeado em uma investigação de bateria sobre uma discussão acalorada com um fotógrafo no mês passado. Aquele ficou físico quando ele enfiou a mão no carro da mulher, pegou o telefone dela e o jogou fora.