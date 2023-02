Kareem Abdul-Jabbar assiste Thunder vs. Lakers para assistir LeBron James quebrar seu recorde de pontos de todos os tempos

Lebron James e Kareem Abdul-Jabbar não tem um bom relacionamento, isso é fato conhecido, aliás, é mais correto dizer que não tem relacionamento. Isso não significa que quando o Los Angeles Lakers e a trovão da cidade de oklahoma se enfrentam nesta terça-feira na Crypto.com Arena, a presença do inventor do Sky-Hook não é importante para o “Rei”.

Mãe de LeBron James presente na Crypto.com Arena

LeBron James pratica o skyhook de Kareem Abdul-Jabbar enquanto ele assume o recorde de todos os tempos@michaelcorvoNBA

O nativo de Akron, Ohio começou na noite de terça-feira 36 pontos antes de quebrar a marca de 38.387 pontos totais marcados na temporada regular da NBA disputada pelo lendário ex-Milwaukee Bucks e o próprio pivô do Lakers. Portanto, a presença de Kareem era um ponto de interrogação na primeira chance real de que o cetro fosse entregue.

Foi Dave McMenamin, da ESPN, quem primeiro confirmou a presença de Abdul-Jabbar, que venceu cinco de seus seis campeonatos da NBA como o homem alto de Los Angeles. Além de sua presença, convidados do antigo Cleveland Cavaliers e Miami Heat jogador incluído Gloria James (sua mãe), além de muitos familiares e amigos do jogador ativo mais famoso da NBA.

Possível homenagem de LeBron James a Kareem Abdul-Jabbar

O homem que nasceu com o nome Fernando Lewis Alcindor Jr. foi aplaudido de pé ao ver sua presença em quadra e em todos os momentos parecia com o semblante tenso ao ver na tela inicial do Lakers os pontos que faltavam para sua marca ser superada.

Nos momentos anteriores ao jogo, LeBron James foi visto ensaiando o Sky-Hook imortalizado por Kareem Abdul-Jabbar, pelo que se especulou que a cesta com a qual o recorde seria quebrado seria justamente aquela jogada em homenagem ao homem que quebrou Wilt ChamberlainO recorde de 1984, 39 longas temporadas atrás.