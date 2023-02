Kareem Abdul-Jabbar: Irritado porque LeBron James quebrou seu recorde de pontos?

Lebron James assumiu a liderança de pontos da temporada regular da NBA, anteriormente detida pelo lendário pivô Kareem Abdul-Jabbar Terça-feira passada. Sabe-se que a relação entre o atual e o antigo Los Angeles Lakers jogador não é bom, no entanto, o “Capitão” esteve presente na Cypto.com Arena para ver o momento histórico do “Rei”.

O comportamento de Kareem Abdul-Jabbar diante do recorde de LeBron James

“Acho que é um grande negócio” LeBron ultrapassa Kareem Abdul-JabbarPA

No entanto, as câmeras flagraram Kareem extremamente interessado no jogo, chegando a bater palmas quando LeBron se aproximava da marca histórica e quando isso aconteceu ele se levantou da cadeira emocionado e logo fez parte da cerimônia e se comportou de maneira ótima até abraçando James e passando simbolicamente ele a bola com a qual ele quebrou o marco.

A julgar pelas declarações de James Worthyex-campeão dos Lakers onde jogava Kareem e um dos seus melhores amigos, essa atitude do inventor do Sky-Hook não foi só um bom comportamento.

“Quero dizer, Kareem ficou impressionado e para aqueles de vocês que Conheci Kareem há 30 anos”, disse Worthy. “Kareem completou um círculo na vida e realmente está se divertindo e apenas vivendo. Quero dizer, ele disse que os recordes foram feitos para serem quebrados. Não acho que ele pensou que alguém iria quebrá-lo, mas acho que Kareem o entregou com graça.”

A emocionante homenagem da família de Lebron após o jogador fazer história

A experiência de James Worthy na Crypto.com Arena

Dos cinco campeonatos que KAJ conquistou com o Lakers, Worthy fez parte de três deles, também o segundo em que esteve na festa de coroação de LeBron e admitiu que para ele não foi necessariamente a melhor experiência.

“Fiquei um pouco triste em ver o recorde sendo quebrado porque eu simplesmente amo Kareem”, disse Worthy, “Ele é meu melhor amigo no time. Tenho certeza que em algum lugar no fundo do coração dele, ele tem isso há tanto tempo que se torna uma parte de você que você nunca pensa que vai te deixar. Não poder dizer isso de novo, provavelmente é algo que ele sentirá falta, mas seu corpo de trabalho nunca será esquecido.”