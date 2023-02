Kareem Abdul-Jabbar revela diagnóstico de fibrilação atrial: o que isso significa para a lenda da NBA?

Kareem Abdul-Jabbar esteve no centro das atenções nas últimas semanas devido a seus incríveis feitos esportivos. Foi preciso um fenômeno como Lebron Jamesindiscutivelmente o GOAT da NBA, para superar seu recorde de pontuação de todos os tempos depois de mantê-lo por 38 anos.

O Sonhar agora apresentou, no entanto, algumas notícias preocupantes sobre sua saúde. ele se juntou Bristol Myers Squibb e da Pfizer Campanha “Sem Tempo para Esperar”. A mensagem é: não espere para ter seu coração examinado.

LeBron James pratica o skyhook de Kareem Abdul-Jabbar enquanto ele assume o recorde de todos os tempos@michaelcorvoNBA

Quando Kareem Abdul-Jabbar percebeu que tinha fibrilação atrial?

Kareem Abdul-Jabbar sabia que algo estava errado durante as férias na Europa com seu filho. No programa HOJE, o Lakers a lenda relembrou a terrível experiência: “Tinha falta de ar, cansaço, não tinha energia. Estava preocupado com isso, mas não era consistente. Ia e vinha.”

Ao retornar aos Estados Unidos, ele disse a si mesmo: “Pensei:” Ei, estou na forma da minha vida. Isso não vai me afetar.

Ele percebeu que estava errado enquanto mais tarde participava de um Los Angeles Dodgers Jogo da MLB: “Eles tiveram que me ajudar a chegar ao meu carro. Enquanto eu passava pela estante de troféus, desmaiei contra ela.”

O que é fibrilação atrial, é mortal?

Cerca de 12,3 milhões de pessoas no Estados Unidos são projetados para ter fibrilação atrial até 2030. A fibrilação atrial consiste em um ritmo cardíaco irregular e geralmente rápido que pode levar a coágulos sanguíneos no coração.

Como Abdul-Jabbar explicado no programa, a condição aumenta a probabilidade de ter um derrame por um fator de cinco. Também pode aumentar o risco de insuficiência cardíaca.

Kareem Abdul-Jabbar ainda viverá uma vida normal, apesar de ter Afib?

Kareem está em maior risco de sofrer um acidente vascular cerebral ou insuficiência cardíaca. Felizmente, o homem de 75 anos mantém um estilo de vida saudável e deve conseguir conviver com a doença, embora fosse melhor se ele tivesse sido diagnosticado antes.

“Vá fazer um exame. Vá para o hospital”, pediu Abdul-Jabbar aos telespectadores do TODAY Show.