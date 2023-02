Kareem Abdul-Jabbar se culpa por seu relacionamento quase inexistente com LeBron James

TA noite de ontem será lembrada pelos livros de história do basquete como aquela em que foi quebrada uma das marcas mais icônicas não só do basquete, mas do esporte em geral: o maior número de pontos marcados em um duelo da NBA, que havia sido disputado por ex-jogadores Los Angeles Lakers estrela Kareem Abdul-Jabbar desde 1984.

O estranho encontro de duas superestrelas

Quando Lebron James quebrou o recorde de Kareem na Crypto.com Arena, os dois se encontraram no meio da praça para homenagear e reconhecer o novo recordista, mas para quem viu foi um encontro constrangedor. E ele tem suas razões para ser estranho.

King James afirmou que ele e Kareem não têm nenhum relacionamento, e se somarmos a isso o fato de que este último criticou LeBron, um encontro estranho como o de terça-feira era de se esperar.

Mas o próprio Kareem esclareceu por que isso está acontecendo: “LeBron disse que não temos um relacionamento. Ele está certo e eu me culpo por isso”, escreveu Abdul-Jabbar em um artigo da Substack.

“Não por nada que fiz, mas talvez por não fazer mais esforço para me aproximar dele. Por natureza, nunca fui um cara amigável e acessível (como a mídia sempre foi rápida em apontar). Eu sou quieta, tímida e tão sem graça que qualquer um diria que tenho agorafobia.”

“Gosto de ler, assistir TV e ouvir jazz. É só isso. Nos últimos 15 anos, tenho me concentrado menos em formar novos relacionamentos do que em cultivar minhas velhas amizades com pessoas como Magic, Michael Cooper, Jerry West, etc. “

Ele reconhece que poderia ter feito mais pelo relacionamento

“Essa desconexão está em mim. Eu sabia das pressões que estava sofrendo e talvez pudesse ter ajudado a aliviá-las um pouco”, continuou Abdul-Jabbar. “Mas eu vi que LeBron tinha um amigo e mentor em Kobe Bryant, e eu era apenas uma camisa vazia nas vigas. Não conseguia imaginar por que ele iria querer sair com alguém com o dobro de sua idade. Quantos querem?” ele concluiu.