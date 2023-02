Karol G revela que lançará uma música com Shakira intitulada ‘TQG’

Cartista da Colômbia Karol G revelou que lançará uma música, chamada ‘TQG’, junto com Shakira em seu novo álbum ‘Manana sera bonito’.

Conhecido como ‘La Bichota’, Karol G assistiu a um jogo da NBA no mês passado vestindo uma camiseta com a mensagem “Te quedo grande”, que se referia Shakira‘s hit ‘Sessão Vol.3’.

Em entrevista ao New York Times, Karol G disse que realizou o sonho de cantar com Shakira realizando. A EFE confirmou com a Sony Music, que representa Shakira, a colaboração das duas signatárias.

Shakira, Karol G e suas mensagens para seus ex-parceiros

Shakira alcançou grande repercussão na mídia com sua última música, ‘Session Vol.53’ em colaboração com o produtor argentino barbear. A música, através da qual ela aponta escavações ao ex-companheiro Gerard Piquétornou-se o hit em espanhol mais ouvido no Spotify.

Anteriormente, a artista colombiana havia lançado as canções ‘Te felicito’ e ‘Monotonia’, gravadas com porto-riquenhos Alejandro cru e Ozuna, respectivamente. Ambos os hits também incluíram mensagens interpretadas como referências diretas ao relacionamento dela com o pai de seus dois filhos.

Karol G lançou CONFIRA ‘Mamii’ no ano passado, uma colaboração com Californian Becky Gque foi descrita pelos seguidores da colombiana como uma mensagem direta ao ex-companheiro, o rapper porto-riquenho anuel aa.

No novo álbum ‘Manana sera bonito’, Karol G também trabalhou com Testemunho (irmão e colaborador de Billie Eilish), cantor de dancehall jamaicano Sean Paulcantor de bachata nascido no Bronx Romeo Santos e dominicano anjo diorentre outros.