Kate Middleton dá um tapa na bunda do príncipe William no tapete vermelho do Baftas

Kate Middleton e Príncipe William estavam deslumbrantes ao enfeitar o tapete vermelho do BAFTAS de 2023. O casal real parecia deslumbrante e foi recebido com aplausos por fãs ansiosos quando chegaram.

Kate usava um elegante vestido branco vestido Alexandre McQueen. Era o mesmo que ela usava em 2019, mas com algumas pequenas alterações. Desta vez, alguns belos desenhos florais foram adicionados à área ao redor do ombro. Em termos de acessórios, Kate acompanhou o look com uns modestos brincos zarano valor de cerca de 20 libras.

Seu marido parecia elegante em um terno de jantar de veludo preto e gravata borboleta. O príncipe participa do evento anual que ‘homenageia as melhores contribuições britânicas e internacionais para o cinema’ sem falta, tendo sido nomeado presidente do Bafta em 2010.

Fãs atentos notaram que Kate deu um presente ao marido tapa na bunda no tapete vermelho. Eles apontaram que o casal real parecia totalmente amado e não conseguia o suficiente!