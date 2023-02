Kate Middleton é acusada de isolar ainda mais Meghan Markle

Tele relacionamento entre Kate Middleton e Meghan Markle entrou em colapso total, com alguns até acusando a primeira de isolar ainda mais a esposa do príncipe Harry.

Tem sido um caminho longo e entorpecente até este ponto, com o relacionamento entre os dois filhos do rei Charles praticamente quebrado além do reparo.

Houve aparições na mídia, comentários vagos e fotos estranhas desde que a briga original estourou entre os dois, e parece que agora abrangeu as duas esposas.

Middleton colocou Meghan em segundo plano

De acordo com um especialista real que trabalhava para a ITV, a princesa de Gales parece estar pressionando Meghan Markle ainda mais em segundo plano, especialmente após um aumento em sua popularidade nos Estados Unidos.

“A popularidade de Kate está absolutamente garantida”, disse Nicholas Owen à Sky News Australia.

“Ela tem novos conselheiros ao seu redor, particularmente uma senhora.

“Uma verdadeira durona é uma de suas principais assistentes, além do exterior que todos vemos, o rosto sorridente, também há algum aço acontecendo ali.

“Quão conveniente, isso seria bom, não seria, empurrando Meghan cada vez mais para o fundo.”

O Princesa de Gales teve que se ajustar a vários novos papéis desde que assumiu o título, mas ela está prestes a ser a esposa do próximo monarca.

Sua popularidade no Reino Unido é bastante sólida, embora houvesse preocupações de que a campanha da mídia contra ela nos Estados Unidos fosse encorajada por Meghan Marklecontinuadas aparições na mídia.