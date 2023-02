Kate Middleton faz mudanças: o novo assessor do palácio é um quebra-bolas e um falador direto

TAs coisas estão mudando com a realeza britânica e Kate Middleton teria contratado um novo assessor sênior em sua tentativa de agitar as coisas em Palácio de Kensington.

Alice Corfield terá sucesso Hannah Cockburn-Logieque deixou o Palácio de Kensington no ano passado, depois de servir à Família Real por cerca de dois anos e meio.

Quem é Alice Corfield?

Alice Corfield tem 51 anos e já foi responsável por dirigir as campanhas de obesidade infantil e merenda escolar gratuita do famoso chef, Jamie Oliver.

Ela também participou de uma campanha lançada pelo deputado trabalhista Stella Creasy recrutar mais mães como políticas trabalhistas.

“Ela quebra bolas, fala franca, muito apaixonada, dinâmica e genuinamente engraçada”, disse uma fonte que trabalhou com Corfield ao Sunday Times.

“Ela faz as coisas acontecerem e realmente vai levar as coisas adiante no palácio.”

Modernizando o Palácio de Kensington

Enquanto isso, Família real insiders afirmam que Middleton decidiu trazer Corfield em sua tentativa de modernizar o Palácio de Kensington.

“Alison é um ajuste incomum”, disse uma fonte.

“Ela está um pouco fora do palácio de Kensington, mas há um movimento para recrutar mais modernizadores e pessoas com experiência no setor privado, não apenas funcionários públicos.

“Ela vai rodear os cortesãos e agitar um pouco as coisas.”

Outra fonte enfatizou que Corfield deveria “ser uma grande lufada de ar fresco no Palácio de Kensington”, acrescentando que “ela é barulhenta, muito divertida e cheia de energia e entusiasmo”.