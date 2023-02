Kate Middleton humilha o príncipe William ao vencê-lo em uma corrida de bicicleta usando salto alto

Príncipe William e Kate Middleton mostrou seu lado competitivo em recente visita ao País de Gales. O casal estava lá para comemorar o feriado nacional do país, o Dia de São David.

Em uma reviravolta hilária, a dupla real acabou participando de um aula de spinning. Eles não estavam exatamente vestidos para a ocasião esportiva. O príncipe de Gales usava um terno, enquanto sua esposa vestia uma saia Zara e uma gola rulê branca. Além do mais, Kate estava usando salto alto!

O vestuário e o calçado longe do ideal não os desanimaram! A dinâmica dupla abraçou o desafio com entusiasmo, e ambos pedalaram como loucos enquanto tentavam bater um no outro.

Os esforços da realeza foram aplaudidos por todos os presentes, e houve uma grande alegria extra quando foi revelado que Kate realmente conseguiu bater em seu marido.

Kate é conhecida por não se esquivar de um desafio. A princesa surpreendeu os fãs reais depois jogando vôlei de salto alto apenas três meses após o nascimento de seu filho, o príncipe George.