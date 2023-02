KC Chiefs vencem o Super Bowl e derrotam os Eagles por 38 a 35!!

Mahomes, de 27 anos, que foi nomeado o MVP do jogo, arremessou para 3 TDs e 182 jardas (131,8 QB rating). Patrick agravou a lesão no tornozelo no final do segundo tempo. Ainda assim, o bicampeão do Super Bowl levou seu time para o campo, incluindo uma corrida crucial que colocou os Chiefs em posição de field goal no final, quando o jogo estava empatado em 35.