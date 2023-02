Kelce Brothers surpreendeu com os biscoitos da mãe durante a noite de abertura do Super Bowl

Tele irmãos Kelceque se enfrentará em Super Bowl LVIIreceberam biscoitos surpresa de sua mãe Donna enquanto eram entrevistados por Michael Irvin no palco durante a noite de abertura do SB.

jasão35, e Travis33, se tornarão os primeiros irmãos a se enfrentarem na história do Super Bowl quando o Kansas City Chiefs entrar em campo contra Philadelphia Eagles no domingo no State Farm Stadium.

Philadelphia Eagles aterrissam em Phoenix antes do Super Bowl LVIILAPRESSE

“O plano é gritar bem alto toda vez que alguém pegar a bola”, disse Donna. “É incrível que ambos tenham conseguido chegar a esse ponto em suas carreiras, e ambos desfrutam deste Super Bowl juntos. É simplesmente incrível.”

Ambos os irmãos Kelce jogam no ataque, então será fácil para ela torcer por ambos, especialmente com sua icônica camisa meio Eagles, meio Chiefs.

Fãs ao redor do NFL solicitaram que Donna fizesse o cara ou coroa no domingo.

Abrindo cara ou coroa por Donna Kelce

Durante o último episódio de “Novas alturas”, Jason e Travis entrevistaram seus pais, e Donna admitiu que adoraria jogar a moeda.

Eles também falaram sobre a pergunta incômoda que todo pai recebe: Qual criança é a favorita?

Jason afirma que Travis é o favorito porque é o irmão mais novo, mas diz que ter filhos fez com que a mãe o amasse mais.

Aconteça o que acontecer, os dois já estão exultantes, contando aos irmãos que já venceram.