Kelly Clarkson apresenta o NFL Honors em vestido de Cowboys, pratos brutais

Kelly Clarkson assumiu a Cerimônia de Honras da NFL pela primeira vez e fez uma performance memorável. O cantor golpear apresentador de talk show fez a jogada ousada de aparecer em Phoenix, Arizona Salão Sinfônico em um vestido elaborado feito inteiramente de camisetas do Dallas Cowboys.

Clarkson, há muito tempo vaqueiros fã, aproveitou a chance de usar a roupa e fez uma crítica brutal ao explicar sua escolha de guarda-roupa.

Kelly Clarkson tirou sarro de seus amados Cowboys

“Vocês todos sabiam que os playoffs continuam após a rodada divisional?”, Clarkson perguntou ao público, “Eu não sabia. Sou fã do Cowboys.”

O primeiro vencedor do American Idol (2002) fez a escavação no Cowboys, que foi eliminado dos playoffs da NFL pelo 49ers na rodada Divisional. Embora a piada fosse especialmente voltada para o histórico deles nas últimas três décadas, já que a última participação do Dallas em um NFC Conference Championship foi em 1996, ano em que venceram Super Bowl XXX.

Clarkson substituiu Keegan-Michael Key como apresentador pela primeira vez

Kelly Clarkson assumiu o cargo de apresentadora duas vezes Keegan-Michael Key (2017, 2021) e foi aclamada por sua atuação. Antes deles, a cerimônia do NFL Honors foi apresentada por: Alec Baldwin (2012-14), Seth Meyers (2015), Conan O’Brien (2016), Keegan-Michael Key (2017, 2022), Rob Riggle (2018) e Steve Harvey (2019-21).

Clarkson se tornou a primeira mulher a sediar a cerimônia, que comemorou sua 12ª edição na noite de quinta-feira, três dias antes do Super Bowl LVII acontecer em Phoenix, Arizona.