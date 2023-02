Kelly Clarkson e Kirk Cousins ​​cantam cover de ‘Since you’ve been goes’ para Tom Brady: letra completa

Kelly Clarkson brilhou em seu papel como primeira mulher anfitriã do NFL Honors. Em seu vestido Dallas Cowboys, a cantora vencedora do Emmy e do Grammy pegou todos de surpresa na cerimônia que começou a cantar com Vikings QB Primos Kirk.

Correntes Kirkoo apelido que ganhou após sua comemoração de vitória viral a bordo de um avião na semana 9, subiu ao palco em Phoenix, Arizona Salão Sinfônico com full bling em volta do pescoço.

“Desculpe Kellyeu só queria cantar uma rápida canção de homenagem a Tom Brady em nome de todos os outros zagueiros da nossa liga”, interrompeu Cousins. “Tudo bem?”

“Tudo bem, brilhe como um diamante”, respondeu Clarkson, dando a palavra a Cousins.

Letras completas de ‘Since you’ve been gone’ destinadas a Tom Brady

KIRK PRIMOS:

Tom ganhou sete vezes, foi para dez.

Ele está em alguma praia, então talvez Kirk possa vencer.

Sim, sim, desde que ele se foi.

[Kelly Clarkson speaks] Em primeiro lugar, você pode realmente cantar. O que? OK. Isso realmente não soa como uma homenagem. Parece que você está feliz por ele ter ido embora, porque isso dá a você e às outras equipes uma chance melhor. E eu sou totalmente a favor disso. A aposentadoria de Brady é boa para ele e ótima para nós.

[Cousins speaks: Come on Kelly, everyone wants to hear you sing. Not me.]

KELLY CLARKSON:

Porque agora que ele se foi.

As equipes têm esperança pela primeira vez.

Brady está seguindo em frente, sim, sim.

Para o GOAT, isso é um envoltório.

Agora ele só coloca armadilhas de sede. Agora que ele se foi.

“Desista de Kelly Clarkson”, exclamou Cousins.

Enquanto Kelly Clarkson respondeu na mesma moeda: “Desista de Kirk Cousins, que aparentemente pode cantar.”