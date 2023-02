Kendall Jenner rouba parte da atenção de LeBron e incendeia a internet com vídeo sexy de topless

Kendall Jenner é uma das mais famosas do clã Kardashian e uma das modelos mais seguidas do planeta, com mais de 276 milhões de seguidores no Instagram, então praticamente tudo o que ela posta no Instgram é um sucesso, como ela fez esta noite quando ela carregou uma série de vídeos escaldantes em seu Instagram.

O melhor ‘boa noite’ para milhões de fãs

Em uma noite em que Os anjos e a mídia social estava de olho na Crypto.com Arena e no recorde Lebron James definido por superação Kareem Abdul-Jabbarmarca mítica de mais pontos marcados na história da NBA, Kendall Jenner fez questão de roubar boa parte dos holofotes de ‘King James’.

E Kendall não precisou dizer uma única palavra para cativar seus milhões de fãs com os quatro vídeos que ela postou, em que em três deles ela aparece de cueca preta, exibindo sua já famosa e espetacular anatomia, e em um deles ela aparece de topless, cobrindo o peito com um braço.

Três horas depois de postá-la, Kendall já contava com 2,8 milhões de curtidas no Instagram e quase 13 mil comentários de todos os tipos de seus fãs incondicionais.

Os fãs imediatamente expressaram seus sentimentos

O único comentário que Kendall postou foi um simples “gnight”, e as reações não tardaram a chegar: desde sua irmã Kylie que simplesmente postou “perfeição”, até Kim Kardashian que expressou: “Na verdade perfeita”, ou Khloe Kardashian que postou: ” Sexy mother fu…”, para várias garotas que comentaram que estavam “questionando sua sexualidade” diante das imagens quentes de Kendall.

Houve alguns, como nicksullivan98, que escreveu: “Esta noite é para LeBron, não para você”, referindo-se a Kendall escolhendo apenas uma noite histórica na NBA para incendiar as redes com sua beleza e, claro, roubar a atenção de ‘King James’.