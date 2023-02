Kenny Florian elogia Jake Paul por tentativa de transição para o MMA: ‘Esse é um cara que não precisa lutar’

Aos 26 anos, Jake Paul já acumulou uma fortuna suficiente para nunca mais precisar trabalhar nem mais um dia em sua vida.

O influenciador social que virou boxeador supostamente ganhou cerca de US $ 38 milhões entre maio de 2021 e maio de 2022, o que não leva em conta o dia de pagamento que ele levou para casa por sua recente vitória sobre Anderson Silva. Acrescente a isso, Paul já era rico de forma independente graças ao negócio de sucesso que construiu depois de chegar à fama ao fazer vídeos no YouTube ao lado de seu irmão mais velho, Logan Paul.

Paul provavelmente levará para casa outro contracheque robusto para sua próxima luta contra Tommy Fury em 26 de fevereiro, o que apenas aumentará sua crescente conta bancária. Apesar de tudo, Paul anunciou em janeiro que havia assinado contrato com o PFL para trabalhar nos bastidores da promoção e também revelou planos futuros para competir no MMA.

Embora pareça improvável que Paul faça sua faz primeira apresentação em breve, o comentarista do PFL e várias vezes desafiante ao título do UFC Kenny Florian diz que merece crédito por ter pensado na ideia em primeiro lugar.

“Eu vejo que ele já está treinando, eu sei disso”, disse Florian ao MMA Fighting. “Não sou um grande fã das lutas do YouTuber e isso e aquilo, mas passei a respeitar Jake Paul e o que ele tem feito. Esse é um cara que não precisa lutar. Ele já é milionário. Ele faz muitas outras coisas.

“Para ele entrar lá, treinar forte, se preparar para essas lutas de boxe, ele está escolhendo as lutas certas, claramente um cara inteligente. Ele está tomando as decisões certas sobre quem ele luta. Ele está se apresentando. Ele está mostrando que é perigoso. Agora ele quer tentar sua sorte nas artes marciais mistas. Eu amo isso.”

Por mais empolgante que seja ver Paul competir no MMA, Florian sabe melhor do que ninguém que o sempre franco “Criança Problema” tem muito a aprender e realmente entender antes de se sentir confiante para uma luta.

Boxeadores de alto nível têm tradicionalmente lutado para obter sucesso no MMA – fora o ex-campeão peso-galo do UFC Holly Holm – e mesmo que Paul seja considerado apenas um novato na doce ciência, ele também não tem experiência em artes marciais tradicionais que servirá de trampolim para sua nova carreira.

Florian reconhece que além de apenas aprender a lutar, Paul também terá que enfrentar vários outros aspectos do MMA que tornam o esporte tão difícil de dominar.

“Há muito no jogo quando você fala sobre todas as diferentes habilidades que ele precisa ter”, disse Florian. “O corte de peso, a nutrição, a força e o condicionamento. Há muito o que fazer ao se preparar para um concurso de artes marciais mistas. Ele vai descobrir isso muito em breve.

“Eu acho que você tem que dar crédito a ele por querer fazer isso. Ainda não vimos, mas ele seguiu em frente com muitas das coisas que disse que faria. Estou curioso para ver como tudo vai acontecer.”

Além de sua aspiração de lutar no PFL, Paul também estará trabalhando em nível executivo para ajudar a construir a nova divisão de “superlutas” que acontecerá no pay-per-view.

Isso acabará levando Paul a competir em suas próprias lutas de MMA, mas Florian acredita que o PFL fez uma jogada inteligente em parceria com o boxeador invicto, porque isso só aumentará a promoção e levará a mais oportunidades para outros lutadores.

“É uma grande jogada do PFL fazer isso”, disse Florian. “Porque, obviamente, Jake Paul traz pontos de vista. As pessoas querem ver, quer queiram vê-lo perder ou ganhar. É uma oportunidade para os lutadores ganharem mais dinheiro por causa de Jake Paul estar no card ou algo assim.

“Acho que vai ser interessante. O PFL está tentando se estabelecer e se tornar mais popular e trazer novos fãs e acho que é uma estratégia inteligente se alinhar com Jake Paul.”