Kevin Durant aparece em Phoenix e deixa os fãs do Suns loucos

Phoenix Suns fãs bem-vindos Kevin Durant, que fez sua estreia fora de jogo com uma ovação extraordinária no Footprint Center em Phoenix. De pé, eles quase quebraram as mãos cumprimentando o novo jogador.

A inauguração ocorreu antes do sóis‘ 120-109 vitória sobre o Sacramento Kings com o sóis‘ três estrelas atuais Devin Booker, Chris Paule Deandre Ayton dando um show na frente de seu novo companheiro de equipe.

Paulo deu uma masterclass de basquete com 17 pontos e 19 assistências, Booker marcou 32 pontos adicionais e Ayton contribuiu com um double-double de 29 pontos e 11 rebotes.

DurantA estreia de jogador, no entanto, não acontecerá até depois do intervalo do All-Star. O atacante está fora do All-Star Game devido a uma lesão no joelho.