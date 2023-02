Kevin Durant engasga ao falar sobre os companheiros de equipe do Brooklyn Nets e Kyrie Irving

kevin Durant finalmente falou sobre a franquia da NBA que acabou de deixar e engasgou quando falou sobre seus companheiros de equipe no Brooklyn. KD não se esqueceu de cada um deles, mas também refletiu sobre as experiências fracassadas que foram essas. Brooklyn Nets. Montar uma equipe com três Todas as estrelas e não ganhar um único campeonato deve ser considerado um grande fracasso. No papel, esse era o time mais poderoso de toda a liga, mas eles mal jogaram entre 18 e 20 jogos durante os anos em que estiveram juntos.

Antes KyrieNo prazo final da negociação, o time estava realmente jogando um basquete fantástico e tinha chances de chegar aos Playoffs. Mas Irving não chegaram a um acordo e Durant seguiu o exemplo depois que ele saiu. Irving agora joga pelo Dallas Mavericks e Durant chegaram a Phoenix para formar um novo Big Three com Chris Paul e Devin Booker. Teremos duelos memoráveis ​​entre esses dois novos gigantes do Oeste, que só farão a estrada do Playoff muito mais interessante. Enquanto isso, Durant já falou sobre suas últimas semanas selvagens.

Kevin Durant rememora sua família no Brooklyn Nets

Um engasgado e choroso Kevin Durant disse: “Construí uma família lá. Eles sempre farão parte da minha jornada. Eu amo esses caras. Fico emocionado ao falar deles porque foram quatro anos especiais da minha carreira, saindo de um Aquiles [injury] e eles me ajudaram muito. Foi um basquete incrível por 17 jogos. Para você ganhar um campeonato e ser um grande time, você só precisa de mais tempo na quadra.”

Sobre de Kyrie Irving saída e o experimento fracassado dos três grandes, KD acrescentou: “Foi um golpe para nossa equipe. Apenas tirou nossa identidade. Ele foi uma grande, grande parte do que fazemos. Seu jogo – ele é um Hall da Fama jogador, um grande, grande jogador que pode fazer tudo no chão, e nós apostamos nisso. Portanto, sem ele, não tínhamos uma identidade clara. Então isso foi difícil para mim. Fiquei chateado por não termos conseguido terminar. Achei que teríamos um bom momento. Finalmente estávamos construindo a cultura que sempre quisemos.”