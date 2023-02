Kevin Durant foi negociado com o Phoenix Suns bem a tempo do Super Bowl LVII

TO Phoenix Suns se tornou oficialmente o próximo supertime da NBA com a aquisição na quarta-feira da estrela do Brooklyn Nets, Kevin Durant. Os Nets, que acabaram de se livrar de Kyrie Irving antes do prazo de negociação, agora estão em modo de reconstrução total. Especialmente depois de receber quatro escolhas de primeira rodada do Suns e muito mais.

Apenas três dias antes do Super Bowl LVII da NFL acontecer em Fénixa equipe da NBA da cidade contará com as superestrelas Devin Booker, Chris Paul… e o próprio KD.

Os detalhes da troca de Kevin Durant para Phoenix

O Phoenix Suns adquirir:

O Brooklyn Nets receber: