Kevin Durant reage à exibição monstruosa de Damian Lillard contra os Rockets

Phoenix Suns novato Kevin Durant tornou-se a mais recente estrela da NBA a reagir a Damian Liliardexibição do Portland Trail Blazers onde marcou um monstro 71 pontos.

Ele estava em ação no domingo contra o Foguetes Houston e é justo dizer que ele roubou o show. Houve emoção suficiente quando ele produziu um meio-campo de 41 pontos. Na segunda, somou mais 30 pontos.

Ele fez 13 triplos em suas 22 tentativas no jogo. Uma pessoa que ficou sem palavras foi Lebron Jamesenquanto também houve elogios de Zach LaVine, Josh Hart, Donovan Mitchell e outros.

Um dos maiores nomes a elogiar lillardporém, foi Durant. Ele sentiu que apenas três palavras eram necessárias para transmitir seus sentimentos ao twittar: “Dame so great”.

lillard registrou seis rebotes e seis assistências ao longo do jogo de domingo e certamente ficará marcado como uma das melhores atuações da história da NBA.

“Comecei cedo e continuei agressivo”, disse o jogador de 32 anos lillard.

“Eu queria estar no modo de ataque. Sei que é um esforço de equipe, mas sinto que tenho que fazer o que posso para garantir algumas vitórias. Temos 22 ou 23 jogos restantes e precisamos ganhar o máximo possível.”

“Foi uma performance magistral – uma obra de arte”, disse Blazers treinador Chauncey Billups.

“Não temos a chance de experimentar muitas coisas assim, e estou na liga há muito, muito tempo – 71 pontos, isso é simplesmente incrível.

“Ter 41 pontos no intervalo foi insano, e então ele saiu no segundo tempo e no terceiro quarto ele fez todas as jogadas certas.”