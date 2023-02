Kevin Lee, ex-desafiante interino do título dos leves do UFC, renova com a promoção

O ex-desafiante ao título interino dos leves, Kevin Lee, é mais uma vez um lutador do UFC.

Lee, 30, voltou a assinar com a promoção um ano após ser dispensado, uma pessoa com conhecimento de seu novo contrato confirmou ao MMA Fighting após uma reportagem inicial da ESPN.com.

Em declaração ao ESPN.com, Lee disse que seu novo contrato veio após uma reunião com o presidente do UFC, Dana White, e o COO do UFC, Hunter Campbell: “Sinto que estou voltando para casa. Sou grato por eles terem me recebido de volta e ansioso pelo próximo capítulo da minha carreira.”

Lee insinuou uma nova página com a promoção no fim de semana passado, postando nas redes sociais uma foto com os executivos do UFC.

As coisas não estavam tão quentes entre Lee e os chefes do UFC em dezembro de 2021. O veterano peso leve, que já foi um candidato em rápida ascensão na divisão, se irritou com a forma como foi dispensado de seu contrato oito anos em seu relacionamento com a promoção. De acordo com Lee, ninguém da equipe executiva do UFC entrou em contato para informá-lo sobre o que aconteceu.

“Eu fiz tudo isso por vocês”, disse ele. “Coloquei a mim e ao meu corpo em risco apenas para acabar com um problema com álcool e um problema com impostos e, no final das contas, você tira meu respeito de mim também? É como OK, bem merda. Vou parar por aqui.”

Depois de chegar ao mercado aberto, Lee assinou com a nova promoção Eagle FC e lutou com o Hall da Fama do UFC Diego Sanchez, que também havia sido dispensado recentemente pelo UFC. Ele venceu na decisão em uma luta “superleve” até 165 libras para quebrar uma queda de 1-4 no octógono que incluiu derrotas para os agora ex-campeões Charles Oliveira e Rafael dos Anjos.

Lee também assinou contrato com o empresário de longa data Ali Abdelaziz, que é bem conhecido nos bastidores por consertar as relações entre lutadores ofendidos e a administração do UFC.

De acordo com Lee, ele espera retornar ao octógono na primavera.