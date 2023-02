Kevin Love trocou os Cavaliers pelo Miami Heat

Hnosso depois de fechar um período de nove anos com o Cleveland Cavaliersveterano power forward Kevin Love confirmou no domingo que escolheu o calor de Miami como seu novo time da NBA.

“Sim, senhor, meu irmão!!! Obrigado por me deixar tirar tudo isso de você. Nação do Heat, vamos lá!!!” escreveu Love enquanto retuitava uma mensagem do ex-companheiro de equipe Tristan Thompson sobre a chegada de Love ao time do sul da Flórida.

Love, cinco vezes All-Star, chegou a um acordo esta semana com os Cavaliers para se afastar e assinar com outro time pelo restante da temporada.

O veterano Kevin Love se junta a Jimmy Butler no Heat

De acordo com a mídia norte-americana, o jogador também manteve conversas com o Philadelphia 76ers mas acabou decidindo entrar Jimmy Butler e Bam Adebayo em Miami.

Um dos melhores ala-armadores da história, Love ingressou na cavaleiros em 2014 e dois anos depois ajudou o Lebron JamesO time liderado por ele ganha o primeiro e único anel da franquia.

O atacante de 34 anos está com uma média de baixa carreira de 8,5 pontos e 6,8 rebotes nesta temporada para os Cavaliers, que estão focados em desenvolver seu núcleo de jovens estrelas.

Ao anunciar sua saída do time, os Cavaliers anunciaram que aposentarão a camisa nº 0 de Love, depois que Love teve uma média de 17,2 pontos e 10,5 rebotes em sua carreira.

O Heat, que ocupa a sétima colocação na Conferência Leste, já havia tentado fortalecer a posição de atacante durante a última janela de transferências.