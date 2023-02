Keyon Dooling e Alan Anderson condenados à prisão por fraudar milhares de dólares do plano de bem-estar da NBA

TDois ex-jogadores da NBA terão que passar um tempo na prisão após fraudar ‘The Plan’, o sistema de saúde e bem-estar da melhor liga de basquete do mundo. Nomeadamente, Keyon Doolingconhecido por seu tempo jogando com o celtas de Bostonque terá de passar 30 meses na prisão, e um velho conhecido do ex-espanhol Barcelona jogador, Alan Andersoncondenado a 24.

Anderson foi um jogador chave para Barcelona na temporada 2010-11 como armador. Ele foi assinado depois Pete Michael deixou a equipe e teve um papel importante na Copa del Rey conquistada pelos Cules em 2011. Ele marcou 19 pontos com 4 rebotes em um jogo contra Real Madrid.

Uma década depois, ele se encontrará na prisão. O motivo subjacente do delito é fraude médica. De acordo com o veredicto do Ministério Público dos Estados Unidos da América, Anderson e Dooling construíram um sistema no qual eles convenceram outros jogadores a aderir a um esquema complexo pelo qual, por meio de reivindicações médicas falsas e aplicativos, eles conseguiriam colocar as mãos em dezenas de milhares de fraudes dólares.

Anderson foi preso e acusado, junto com outros 18 jogadores, em outubro de 2021. Eles foram acusados ​​de se beneficiar de forma fraudulenta de cerca de 4 milhões de dólares do sistema de previdência da NBA. Dooling foi preso em abril de 2022 enquanto estava com o Utah Jazz como assistente.

Dooling recebeu aproximadamente 363.000 dólares e esteve envolvido na facilitação de outras reivindicações médicas para outros por quase 200.000 dólares. Andersonenquanto isso, recebeu 121.000 dólares e facilitou cerca de 710.000 dólares a outros.

Eles supostamente solicitaram falsos benefícios médicos que nunca foram realmente fornecidos. Após a investigação e julgamento do caso, Dooling deve cumprir dois anos e meio de prisão, e Anderson dois.