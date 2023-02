Khamzat Chimaev chama Robert Whittaker para a luta ‘mocinho contra bandido’; Whittaker responde

Khamzat Chimaev tem esperado impacientemente que o UFC encontre seu próximo oponente, então ele está trabalhando por conta própria para garantir uma luta que pode lhe render uma chance pelo cinturão.

Na quarta-feira, o invicto checheno convocou um confronto direto contra o ex-campeão dos médios do UFC, Robert Whittaker, já que os dois lutadores estão sem luta marcada.

“Mocinho contra bandido, vamos fazer acontecer”, postou Chimaev no Instagram. “Apenas respeito, Robert Whittaker.”

No passado, Chimaev não parecia muito interessado em enfrentar Whittaker porque na verdade gostava do veterano peso-médio e preferia possivelmente treinar juntos a se enfrentar no octógono.

“Eu gosto daquele cara, então não quero lutar contra os mocinhos, sabe?” Chimaev disse na coletiva de imprensa pós-luta do UFC 279 em setembro passado. “Eu preciso de um cara mau, então eu quero lutar contra um cara mau, você sabe, e não sinto pena disso. Eu quero treinar com aquele cara, ele é muito bom, sabe, um dos melhores caras do mundo.”

Com lutas nos pesos médios e meio-médios no UFC, Chimaev já havia antecipado um potencial confronto com o multi-desafiante ao título Colby Covington, mas a luta nunca foi agendada. Agora, parece que Chimaev está voltando sua atenção para 185 libras com a esperança de que talvez ele possa enfrentar Whittaker.

Seguindo a respeitosa ligação de Chimaev, Whittaker respondeu e parece que ele está mais do que feliz em aceitar a luta, já que ele também está esperando uma ligação do UFC depois que sua luta agendada contra Paulo Costa se desfez antes do UFC 284 na Austrália.

“Vamos lá”, disse Whittaker à Submission Radio. “Qualquer que seja. Sim, eu não sei. Tipo, se é uma luta que me é apresentada, então é o que é. Sim, acho que seria uma boa luta. Eu acho que ele seria uma luta difícil. Eu acho que ele é um lutador fenomenal. Acho que ele tem muitos pontos fortes. Acho que tenho muitos pontos fortes. Eu acho que sou um lutador duro para ele do mesmo jeito. E sou muito bom com as mãos, consigo encaixar muitas quedas. Eu sou difícil de segurar. Estou me contorcendo, você vê. Sim, vai ser uma luta interessante. Isso vai ser um showstopper com certeza. Tenho certeza que vai atrair muita gente interessada e animada.

“A razão pela qual seria uma luta que vale a pena fazer é porque ele está no trem do hype, e porque o UFC quer trazer esse cara, que é o bicho-papão de muitos caras, para cima no ranking. Eles querem que ele lute comigo no topo da corrente para que abra a porta para quem vencer e depois pule para trás. Essa é a única razão pela qual faz sentido.”

Depois que sua luta contra Costa foi cancelada, Whittaker inicialmente planejou um retorno à ação em março, mas com todas as cartas reservadas, ele está mais uma vez preso esperando outra luta ser apresentada a ele.

Uma luta contra Chimaev poderia potencialmente colocar Whittaker diretamente na linha para outra chance pelo título, especialmente com o atual campeão dos médios do UFC, Alex Pereira, já agendado para uma revanche contra Israel Adesanya no UFC 287 em abril.

O mesmo pode ser dito de Chimaev, que está no caminho certo para a disputa pelo título desde que causou grande impacto com sua chegada ao UFC. Chimaev atualmente possui um recorde perfeito de 12-0, incluindo vitórias sobre Gilbert Burns e Kevin Holland em 2022.