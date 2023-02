Khloe Kardashian é processada por ex-assistente de casa por salários não pagos

Khloé Kardashian supostamente enlatou um de seus ex-assistentes domésticos depois que ele sofreu uma lesão no joelho, e agora ele está processando … mas o advogado de Khloe está ligando para BS.

De acordo com o processo, obtido pelo TMZ, Manhard afirma que trabalhou para Khloe de janeiro de 2019 a novembro de 2022, quando diz que ela o demitiu enquanto tentava voltar ao trabalho devido a uma lesão no joelho que o colocou na prateleira.

A ex-assistente de Khloe afirma que ela o mantinha tão ocupado com as tarefas que muitas vezes ele não conseguia fazer as pausas legalmente exigidas … e ele diz que ela também evitou pagar horas extras, embora ele frequentemente trabalhasse 12 horas por dia.