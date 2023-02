Khloe Kardashian enfrenta processo de ex-assistente alegando que ela foi demitida por lesão no joelho

Khloé Kardashianfoi processada por sua ex-assistente doméstica, Mateus Manhardque alega ter sido demitido injustamente após sofrer uma lesão no joelho.

De acordo com documentos judiciais obtidos por TMZManhard afirma que trabalhou para Kardashian de janeiro de 2019 a novembro de 2022 e que seu emprego com ela foi um “pesadelo total”.

Manhard alega que foi demitido por Kardashian quando tentou voltar ao trabalho após sofrer uma lesão no joelho. Ele afirma que Kardashian o mantinha tão ocupado com tarefas que muitas vezes ele não conseguia fazer as pausas legalmente exigidas, e ela também se recusava a pagar horas extras, embora ele trabalhasse 12 horas por dia.

No entanto, o representante legal de Kardashian refutou essas alegações, afirmando que Manhard foi “devidamente classificado e compensado por seu papel” e que é “infeliz saber que um ex-funcionário escolheria seguir esse caminho”.

A família Kardashian está tendo problemas legais

O processo contra Kardashian é apenas o mais recente de uma série de problemas legais para a família Kardashian.

No ano passado, a irmã de Khloe, Kim Kardashian, foi processada por supostamente não pagar os salários de sua antiga equipe de jardinagem e manutenção.

Kardashian ainda não comentou publicamente sobre o processo, mas sua equipe jurídica deve responder no tribunal. O caso está em andamento e não está claro quando um veredicto será alcançado.

Enquanto isso, seu irmão, Rob Kardashiantambém foi alvo de vários processos nos últimos anos, incluindo um de seu ex-parceiro, Blac Chynaque o acusou de agressão e agressão.