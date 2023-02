Kim Kardashian e Mariah Carey se unem para TikTok com Monroe e North

Kim Kardashian dar Mariah Carey vão ter alguma competição quando se trata de possuir os holofotes … como suas filhas provaram com esta produção familiar para o TikTok.

Kim postou o vídeo na segunda-feira, apresentando sua filha e seus dois grandes convidados surpresa. Começou com Norte e a filha de 11 anos de Mariah, Monroe exibindo seus movimentos de dança ao som da música popular de 2009 do MC, “It’s A Wrap”.

As 2 garotas fazem sua rotina de dança até que suas mães superestrelas dublam a faixa em escovas de cabelo. Não surpreendentemente, as filhas acabam empurrando Mariah e Kim para fora do quadro.