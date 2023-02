Kim Kardashian lança a coleção de maiôs Spring Skims: ela quebrou a Internet?

Durando o louco OVNI semana que a América teve, Kim Kardashian resolveu soltar um teaser de sua nova coleção Skims onde ela aparece modelando um dos itens com algumas pessoas disfarçadas de alienígenas nas costas. Ela anunciou que toda a coleção seria lançada em 21 de fevereiro e aqui estamos nós. Kardashian manteve as imagens com temática alienígena onde ela aparece vestindo maiôs monocromáticos coloridos com algumas exceções, como variações de preto, cinza ou marrom. Toda vez que Kim Kardashian decide mostrar um pouco de pele, a Internet fica louca.

Hoje não foi diferente, ela recebeu reações de todas as plataformas de mídia social de pessoas dispostas a entrar online e comprar maiôs de sua marca. Com o verão chegando ainda este ano, a nova coleção Skims será uma das mais vendidas com certeza. Kardashian aparece em muitas das diferentes imagens com os mesmos três alienígenas logo atrás dela vestindo alguns de seus maiôs. Quem quiser comprar alguns dos produtos de Kim Kardashian pode ir ao site da empresa e comprá-lo diretamente lá.

Quanto custam os fatos de banho Skims?

Os preços dos maiôs Skims variam de acordo com o modelo, o site tem uma grande seleção de itens para cada estilo ou gosto. Vamos começar com os acessórios que tem um clipe de garra em cinco cores diferentes por US$ 24. Eles também têm uma toalha felpuda em 8 cores diferentes que custa US $ 48 a peça. A tiara sem costura Skims tem cinco cores diferentes e custa US$ 24. Kim Kardashian também lançou coberturas que variam de preço, mas nenhuma peça ultrapassa US $ 88. Os maiôs de uma peça são os mais caros por $ 92 e também há duas peças de cores diferentes por preços diferentes. Confira parte da coleção aqui.