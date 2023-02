Kim Kardashian pagou US$ 1 milhão para falar em evento de fundos de hedge em Miami

Fou sua participação exclusiva em Semana de Hedge Funds de Miami conferência, Kim Kardashian foi pago $ 1 milhão.

A estrela de Kardashians, de 42 anos, fez um discurso no Alts Globais do iConnections conferência na terça-feira no hotel Fountainbleu, de acordo com Página Seis.

Com seu co-fundador, empresário experiente Jay Sammons, Kardashian discutiu sua empresa de private equity recém-criada Parceiros SKKY.

“Ela recebeu muitos aplausos quando subiu no palco. Havia espaço apenas na sala onde ela falou, com pessoas se espalhando pelo corredor. Tivemos ainda mais pessoas em salas lotadas onde o vídeo foi transmitido para acomodar o esgotamento multidão”, disse o CEO da iConnections, Ron Biscardi.

Kim Kardashian: empreendedora

Em setembro de 2022, Kardashian anunciou a abertura de sua empresa de private equity. De acordo com Wall Street Journalela se concentraria em investimentos em bens de consumo, hotelaria, luxo, comércio pela Internet e mídia, “bem como empresas de entretenimento e mídia de consumo”.

No mês passado, Kardashian falou como palestrante convidada em Harvard Business School. A aspirante a advogada conversou com os alunos de negócios da universidade em um esforço para compartilhar sua experiência.

“Estou tão orgulhoso do Skims e pensar que é um curso que está sendo estudado em Harvard é uma loucura!!! Obrigado professor Len Schlesinger e @harvardhbs por nos receber. #BucketListDream”, disse Kardashian sobre o evento.