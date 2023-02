Kim Petras se torna a primeira mulher transgênero a ganhar um Grammy

Kim Petras e Sam Smith fizeram um grande furor com ela “Profano” colaboração e ganhou o Prêmio Grammy de Melhor Duo/Grupo Pop e Petras se torna a primeira mulher transgênero a ganhar o cobiçado prêmio.

Kim Petras pegou o microfone e recebeu o prêmio pelos dois

Petras aceitou o prêmio por ambos e mencionou o grande marco “Sam graciosamente queria que eu aceitasse este prêmio porque sou a primeira mulher transgênero a ganhar este prêmio.” Petras foi recebido com um alvoroço de aplausos e ovações de pé.

Ela continuou: “Eu só quero agradecer a todas as incríveis lendas transgênero antes de mim que abriram essas portas antes de mim para que eu pudesse estar aqui esta noite.”

Petras elaborou “Sophie, minha amiga que faleceu há dois anos, que me disse que isso aconteceria e sempre acreditou em mim. Muito obrigado por sua inspiração, Sophie. Eu te adoro, e sua inspiração estará para sempre em minha música. Madonna por lutar pelos direitos LGBT. Tanto. Acho que não poderia estar aqui.”

Depois de agradecer aos músicos, ela agradeceu à mãe por acreditar nela “Eu cresci perto de uma rodovia em lugar nenhum, na Alemanha. E minha mãe acreditou em mim que eu era uma menina e não estaria aqui sem ela e seu apoio. “

Kim Petras agradeceu a Madonna por abrir o caminho

“E todos que acreditaram em mim até este ponto, eu amo muito vocês. A academia de gravação, obrigado. Este é um grande momento para mim. Sam, obrigado, você é um verdadeiro anjo e herói em minha vida. E Eu amo vocês. Todo mundo que fez a música, eu amo muito vocês”, concluiu ela.

Sam Smith e Kim Petras apresentaram recentemente a música “Unholy” no “Saturday Night Live”

Sam e Kim dividiram a indicação com ABBA por “Don’t Shut Me Down”, Camila Cabello e Ed Sheeran por “Bam Bam”, Coldplay e BTS por “My Universe” e Post Malone e Doja Cat por “I Like You ( Uma Canção Mais Feliz).”