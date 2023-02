A Klabin é uma das maiores produtoras e exportadoras de papéis para embalagem presente em todo o Brasil, além de liderar a produção de embalagens de papel. Com intuito de complementar o sucesso de sua trajetória, a empresa disponibilizou novas oportunidades de empregos em várias regiões do país. Confira, a seguir.

Klabin anunciou NOVOS empregos pelo Brasil; veja os cargos

Atualmente a companhia possui 23 fábricas, 22 distribuídas em diversas regiões do Brasil e uma na Argentina. São mais de 25 mil colaboradores atuando de forma direta e indireta, complementando o sucesso da empresa. Aliada à tecnologia e à bioeconomia, a Klabin atua em todo o ciclo biológico da economia circular, visando a sustentabilidade do planeta.

Nesta data, a empresa disponibilizou novas oportunidades de emprego e busca por pessoas talentosas e comprometidas para trabalhar em suas unidades. Confira, a seguir, os cargos disponíveis e os locais de atuação.

Analista Financeiro – São Paulo;







Laboratorista Jr – Ortigueira/PR;







Estágio no setor de Engenharia – Otacílio Costa/SC;







Auxiliar de Serviços Gerais – Telêmaco Borba/PR;







Operador de Processos Florestais II – Telêmaco Borba/PR;







Almoxarife – Piracicaba/SP;







Operador de Produção – Ortigueira/PR;







Bombeiro Florestal – Telêmaco Borba/PR;







Analista Contábil Júnior – Otacílio Costa/SC;







Oficial de Manutenção – Telêmaco Borba/PR;







Supervisor de Qualidade – Goiana/PE;







Assistente de Animais Selvagens – Telêmaco Borba/PR;







Bombeiro Industrial – Telêmaco Borba/PR.

Certifique-se de estar a par de todas as exigências e requisitos para os cargos a que está se candidatando. Algumas empresas solicitam que o candidato ofereça alguma experiência ou certificados na área almejada. Portanto, é imprescindível que o concorrente acompanhe todos os critérios exigidos antes de efetuar a candidatura. Veja, a seguir, como se cadastrar em uma das oportunidades.

Como se candidatar

Aos interessados em encaminhar um currículo para análise, basta acessar o site 123 empregos e seguir as orientações disponíveis.

Encontre a oportunidade de emprego com carteira assinada disponível em uma das grandes empresas brasileiras, acompanhando diariamente as atualizações e conteúdos do Notícias Concursos. Participe dos processos seletivos de recrutamento através dos sites mencionados.