Klay Thompson perde o recorde de três pontos: não acho que os deuses do basquete gostem quando você persegue recordes

Edesempenho extraordinário de um dos maiores arremessadores de basquete de todos os tempos. O Golden State Warriors guarda de tiro, Klay Thompsonacertou 12 cestas de três pontos na goleada de seu time por 141 a 114 sobre o trovão da cidade de oklahoma na segunda-feira.

Klay se destacou em uma vitória muito necessária para o guerreiros seguindo Stephen Curryas lesões. O Estado Dourado A estrela sofreu rupturas parciais nos ligamentos tibiofibulares superiores e na membrana interóssea, bem como uma contusão na parte inferior da perna, de acordo com o clube.

Thompson esteve perto de quebrar o recorde de mais três pontos feitos em um jogo da NBA (14), ao marcar 42 pontos, mas nem sequer jogou nos últimos quatro minutos do quarto final.

“Cara, eu estava fazendo campanha para isso, mas tivemos uma reviravolta rápida na quarta-feira e não acho que os deuses do basquete gostem quando você persegue recordes”, disse. Thompson disse depois do jogo.

“Você tem que deixar isso acontecer organicamente.”

Isso lembrava, de certa forma, Phil Jacksondecisão de remover Kobe Bryant no jogo em que marcou 81 pontos contra o Toronto Raptors.

O lendário treinador acreditava que alguns recordes deveriam permanecer, como membros do Lakers camarim revelado anos depois. Entretanto, este foi o oitavo jogo que Thompson faz mais de 10 cestas de três pontos ao longo de sua carreira.

“Foi um belo jogo vê-lo jogar”, Draymond Verde disse de Thompson segundo a Associated Press.

“Precisávamos disso. Já faz um tempo desde que tivemos uma vitória estourada. É bom conseguir esta, especialmente no primeiro jogo com Steph fora. Foi bom começar com este pé e tentar criar algum ímpeto.”

Apenas Curry, Kobe Bryant, Zach LaVine e Donyell Marshall conseguiram marcar 12 cestas de três pontos em um jogo. O guerreiros agora está em sétimo lugar na tabela da Conferência Oeste com um recorde de 28-26.