Klopp defende sua comissão técnica: Tenha coragem e vá por mim

Jurgen Klopp atravessa um momento difícil no plano desportivo e na relação com a imprensa. O técnico alemão acumulou uma série de desentendimentos recentes com a cobertura da mídia Liverpoolassuntos atuais.

Na última delas, o alemão foi forçado a sair em defesa de sua comissão técnica, de quem diz ter ouvido muitas críticas recentemente.

“Se eles não fossem úteis ou inspiradores ou como você quiser chamar, eles não estariam aqui”, disse ele em entrevista coletiva.

“Estou 100 por cento claro sobre isso. Ninguém está aqui porque eles são meus amigos. Nunca foi o caso e nunca será o caso.

“Eles estão aqui porque são os melhores no que fazem. Isso é tudo. Se você os elogiar nos bons momentos, então os critique nos maus momentos.

“Se você não os elogia nos momentos bons, não o faça nos momentos menos bons. Tenha coragem e vá atrás de mim.”

Klopp acalmou as águas

Para acalmar a tensão, o alemão usou seu costumeiro senso de humor para encerrar sua fala dizendo que “agora não tem mais perguntas para mim, você está com medo”, o que arrancou risos gerais da sala de imprensa. Liverpool pelo menos se vingaram na segunda-feira com uma vitória por 2 a 0 no derby de Merseyside contra Everton.