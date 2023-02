Klopp se recusa a responder a pergunta de um repórter do Liverpool: você sabe por que, pelo que escreveu

Thouve um momento tenso na coletiva de imprensa pós-jogo após A última derrota do Liverpool, uma derrota por 3 a 0 para o Wolves.

Jürgen Klopp se recusou a responder a uma pergunta de um jornalista específico no Lobos sala de imprensa no sábado à noite.

“É muito difícil falar com você se eu for 100% honesto”, Klopp disse depois James Pearce do The Athletic fez uma pergunta sobre o início lento da equipe nas partidas.

“Eu preferiria não fazer isso.

“Você sabe por que, por todas as coisas que você escreveu.

“Então, se alguém quiser fazer essa pergunta, eu responderei.”

A questão teve que ser colocada para Klopp novamente

O alemão então respondeu à pergunta, mas somente depois que um colega jornalista a fez novamente em jones‘ em nome de.

“Tivemos esse assunto durante a primeira parte desta temporada, agora nem tanto”, Klopp disse nas partidas lentas.

“Mas hoje foi o auge dos nossos problemas porque em um jogo como este isso não é absolutamente permitido.

“Você pode criticar, pode nos julgar, pode dizer o que quiser e provavelmente está certo, não tenho nada a dizer contra isso porque esses 12 minutos não são permitidos.

“Vindo aqui com todas as coisas que fizemos nos últimos dias e durante toda a temporada até agora, e então chegamos aqui e este é o resultado, é realmente difícil de aceitar, devo dizer.”