Knicks chocam Celtics e permanecem invictos com a dupla Brunson-Hart

Tele New York Knicks (36-27) derrotou o celtas de Boston (44-18) segunda-feira no Madison Square Garden para permanecer invicto desde Josh Hart se juntou ao time para jogar ao lado do ex- Vilanova companheiro de equipe Jalen Brunson.

Brunson, 26, terminou a disputa com 17 pontos, quatro rebotes e três assistências em 40 minutos de jogo.

Hart, 27, continua a se ajustar em seu papel, marcando 12 pontos em 27 minutos fora do banco para ir com um punhado de tabuleiros e moedas.

O New York está agora em uma sequência de seis vitórias consecutivas, o suficiente para garantir a quinta cabeça-de-chave no Conferência Leste.

Júlio Randle e Immanuel Quickley foram os maiores artilheiros dos Knicks com 23 pontos cada, enquanto RJ Barrett e Mitchell Robinson cada um adicionou 10.

Jayson Tatum frio das profundezas

Boston vinha de uma vitória incrível sobre o Philadelphia 76ersmas ficaram estagnados contra o New York.

Jayson Tatum ficou frio além do arco, marcando apenas uma de suas nove tentativas de profundidade.

Ele terminou a noite com apenas 14 pontos, sete rebotes e nove assistências em 37 minutos.

Malcolm Brogdon foi o artilheiro do Celtics com 22 pontos fora do banco.