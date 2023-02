Kodak Black planeja apostar milhões no próximo Super Bowl depois de perder este ano

Kodak Preto diz que não teve muita sorte apostando no Super Bowl deste ano, mas já tem um plano para compensar no ano que vem… mas vai precisar de ajuda!!!

TMZ Hip-Hop pegou Big Yak no AZ sendo cercado por fãs após o jogo, e ele humildemente admitiu que seus bolsos estavam sentindo qualquer coisa, MAS vitoriosos após o jogo. Ele não nos deu detalhes, mas parece que ele investiu muito nos Eagles.

Dito isto, a Kodak não parecia se importar muito. Ele recebeu tanto amor saindo do State Farm Stadium que você pensaria que ele era um dos jogadores.

Claro, um ano atrás, as atividades de fim de semana do Super Bowl da Kodak terminaram em violência – ele e Justin Bieber são atualmente enfrentando um processo relacionado ao tiroteio de 2022 que ocorreu em LA pouco antes do Super Domingo.