KSI deixará o boxe depois de vencer a ‘fraude’ Jake Paul, visando ‘o vencedor leva tudo’ no final de 2023

KSI acredita que Jake Paul despachará Tommy Fury com sucesso neste fim de semana, e então partirá para as corridas para uma luta de final de ano entre os dois.

No dia 26 de fevereiro, Paul enfrenta o Fury em uma tão esperada batalha rancorosa, que está ocorrendo na Arábia Saudita. Indo para isso, Paul acredita que Fury é um teste mais fácil do que alguns de seus oponentes anteriores e considerou a luta uma luta “obrigatória” para si mesmo.

Embora KSI ache que Fury não será uma saída fácil para Paul, ele concorda que, em última análise, “The Problem Child” impedirá “TNT”.

“Acho que ele venceu”, disse KSI em A Hora do MMA. “Acho que não vai ser fácil.

“Acho que Tommy tem um jab muito bom, um jab muito bom, e acho que a mão direita dele é muito óbvia. Ele tem uma boa postura ampla e é um pouco contra-atacante. Jake é um contra-perfurador. Ele adora a direita overhand. É isso, esse é o soco dele. E quando seu oponente está desacelerando, ele adora combos. O problema com Jake – Jake odeia pessoas que colocam um ritmo nele. Ele não sabe lidar com isso. Eu sinto que com Tommy, Tommy não é o cara para colocar o ritmo nele.

“Tommy, com seu jab, porque é tão bom e tão técnico, é tão fácil de contra-atacar. É tão fácil usar esse jab a seu favor. Eu sinto que, especialmente com Tommy, ele sempre é atingido com a mão direita, e não acho que ele tenha um queixo assim. Além disso, Tommy nunca esteve em um grande palco como aquele. Acho que as pernas dele vão ceder um pouco, a pressão vai chegar até ele, e realmente acredito que Jake vai vencer por nocaute nas rodadas finais.”

Paul e KSI são as duas figuras mais notáveis ​​na crescente cena do “Boxe de Influenciadores” e, coincidentemente, estiveram envolvidos em uma briga nos últimos anos. Embora a KSI seja parceira de negócios do irmão mais velho de Paul, Logan Paul, o YouTuber está determinado a enfrentar Jake no ringue – não para construir sua própria carreira no boxe, mas para completá-la.

“Toda vez que eu via Jake vencer uma luta, isso me irritava”, disse KSI. “Porque eu estou lá tipo, ele não é tão bom assim! Ele não é tão bom quanto todos pensam que ele é. Para mim, pessoalmente, acho que ele é uma fraude. Acho que ele é uma fraude e eu sou o cara que vai desmascará-lo.

“Mas na época eu tinha que focar apenas na música, enquanto tudo isso acontecia. Então eu fiquei tipo, ‘Sabe de uma coisa? Dane-se. Vou voltar ao boxe, vou diminuir a velocidade da música, passar, destruir Jake, e mesmo que eu esteja fazendo todo o resto … ainda vou entrar no boxe, nocauteá-lo sair e voltar a fazer o que estava fazendo antes.’”

E aparentemente esse tempo não está longe. KSI e Paul estão em negociações para finalmente resolver seus problemas no final do ano, com KSI dizendo que já reservou o Cardiff Stadium para dezembro. E se tudo correr de acordo com o planejado, há mais uma ruga a acrescentar, aumentando ainda mais as apostas: uma estrutura de prêmios em que o vencedor leva tudo.

“Portanto, as bolsas dos lutadores são 100% em que o vencedor leva tudo.” KSI disse.

“Honestamente, não poderia me importar. Quer sejam $ 10 milhões, $ 20 milhões, não dê a mínima. Eu só estou lá para destruí-lo. Dinheiro não é o que me move. Todo mundo sabe disso. Eu sempre digo legado. Isso é tudo. Sempre que estou treinando e fica difícil ou estou no inferno, estou lá tipo, ‘Legacy’, e é isso que me ajuda a superar isso. Eu não estou lá como, ‘eu preciso ganhar mais dinheiro.’ O dinheiro vem de qualquer maneira se você for bem-sucedido em seu campo.”

Quando e se ele despachar Paul, isso será para KSI. Porque, apesar do fato de Paul ser classificado pelo WBC se vencer Fury neste fim de semana, KSI não tem ilusões sobre competir contra verdadeiros boxeadores de alto nível.

“Aparentemente, ele será classificado no WBC se vencer Tommy Fury, o que é ridículo, a propósito”, disse KSI. “Tommy Fury? Você derrotou Tommy Fury e depois se tornou um peso cruzador classificado? Com Lawrence Okolie? [Richard] Riakporhe? Essas pessoas?! Você já viu esses caras? Eles são gigantes! É ultrajante. Mas também me ajudou porque quando eu luto com ele, ele está classificado em qualquer WBC, eu passo, engomo ele, e então eu serei classificado e direi, ‘Até mais!’ [Laughs]. Então eu terminei.

“Eu não estou lutando contra Riakporhe. Não vou lutar contra todos esses pesos-cruzados. Eles são assassinos! De jeito nenhum.”