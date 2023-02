Kumon ABRE VAGAS em São Paulo e no DF

O Kumon, instituição de ensino que visa incentivar na criança a autonomia nos estudos, buscando fortalecer o potencial de aprendizado de cada um, está com novas vagas de emprego disponíveis. Posto isso, antes de falar mais sobre o Kumon, veja a lista de cargos disponíveis e suas respectivas localidades:

Analista de Expansão – São Paulo – SP – Efetivo;

Analista Financeiro – São Paulo – SP – Efetivo;

Coordenador de Franquias – Equipe DF1 – Brasília – DF – Efetivo;

Coordenador de Franquias – Ribeirão Preto – SP e Remoto – Efetivo: Realizar visitas aos franqueados, estruturando o modelo de abordagem e garantindo o desenvolvimento do franqueado e da unidade franqueada, e zelando pela aplicação do método; Coordenar e realizar a apresentação de reuniões regionais, gerais e de pais.

Mais sobre o Kumon e como se candidatar

Bom, visto que já foi possível verificar a lista de cargos, a inscrição acontece de forma bastante intuitiva e rápida. Você só precisa acessar esse link para ir automaticamente à página do 123empregos. Por lá, é só conferir todos os detalhes referentes à vaga (requisitos, funções, benefícios, horário de trabalho, etc..) com atenção e se candidatar.

Em relação ao Kumon, podemos dizer que trata-se de uma referência no setor de educação. Ao todo, está presente no Brasil há 45 anos, com mais de 1.555 unidades em todas as regiões.

Falando de forma mais específica, o Kumon é um método de estudo individualizado que desenvolve ao máximo o potencial de cada aluno, tornando-os mais independentes e capazes de enfrentar desafios. Assim, cada franqueado é um agente de transformação do futuro, ao desenvolver pessoas, orientar sonhos e empreender com propósito.

Por fim, a rede possui um plano de carreira que valoriza a evolução e dedicação de cada colaborador e atua com três modalidades de trabalho: presencial, híbrido ou remoto. Isto é, valoriza toda cultura e diversidade por aqui: é uma grande família!

