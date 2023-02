Kylie Jenner se mostra uma grande fã e admiradora de Gisele Bündchen

Kylie Jenner foi à mídia social na terça-feira para compartilhar uma foto de sua sala de estar em meio às comemorações do Dia dos Namorados em sua mansão na Califórnia.

A empresária americana mostrou sua estante branca, onde colocou diversos livros entre eles Gisele BündchenLivro de edição de colecionador.

livro de Gisele Bündchen

“Nascido no interior do Brasil e com quase um metro e oitenta aos 14 anos, Gisele Bündchen cresceu de raízes humildes para a supermodelo de maior sucesso do mundo”, diz a descrição do livro.

“Este livro celebra seu marco de 20 anos na indústria com uma coleção única e espetacular de glamour de cair o queixo e percepções pessoais e íntimas. Com mais de 300 fotografias, este livro tem curadoria e direção de arte de João Branco.

“De Giseleo lendário retrato nu de Irving Pennescolhida como capa do livro, até fotos icônicas de luminares da indústria como Steven Meisel, Mario Testino, Peter Lindbergh, David LaChapelle, Juergen Teller, Inez & Vinoodh, Mert Alas & Marcus Piggott e Dia de Corinaé uma apresentação artística única da mais famosa exportação brasileira junto com Primeiro e Sena e o modelo mais bem pago do mundo.

“A coleção de imagens de tirar o fôlego é acompanhada por uma introdução de Steven Meisel e homenagens de Giseleamigos mais próximos, familiares e líderes da moda, que esclarecem como e por que ela se tornou uma das maiores modelos de todos os tempos.”

É preciso notar que GiseleO livro de foi publicado pela primeira vez como uma edição limitada e todos os seus rendimentos foram doados para instituições de caridade.