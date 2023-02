Kyrie Irving apaga pedido de desculpas à comunidade judaica das redes sociais: ‘Eu mantenho quem eu sou’

Cgalinha Kyrie Irving entregou seu pedido de troca pela primeira vez na semana passada, muitos nas redes sociais estavam se perguntando se sua mudança para Dallas foi motivada politicamente. O que ele fez na terça-feira depois de ser apresentado como Mavericks jogador confirma as suspeitas porque Dallas é muito menos conflituoso com esses assuntos. Em Nova York, a imprensa publicou várias capas onde expressa alívio por Kyrie Irving não ser mais um Brooklyn Net. O Daily News até publicou uma manchete agressiva dirigida aos Mavericks: “Ele é sua dor de cabeça agora”, escreveram eles. Claramente, as ideias políticas de Kyrie Irving foram completamente rejeitadas em Nova York.

Nenhum vestígio do pedido de desculpas de Kyrie à comunidade judaica

Mas as ações de Kyrie não terminaram com sua mudança para Dallas, ele também enviou a toda a comunidade judaica uma mensagem que veio alta e clara para todos. Se você for ao histórico de mídia social dele, ele não tem mais aquele pedido público de desculpas em nenhum de seus perfis de mídia social. Isso prova que Kyrie Irving foi basicamente forçado a escrever esse pedido de desculpas, independentemente do que ele dissesse à mídia. Ele não queria fazer isso em primeiro lugar e durante sua apresentação com o Dallas Mavericks, ele disparou contra a mídia.

Em sua apresentação, ele não se conteve: “Só sei que quero estar em um lugar onde seja celebrado e não apenas tolerado ou tratado de uma forma em que não me sinta respeitado. Houve momentos ao longo deste processo no Brooklyn, onde me senti muito desrespeitado. Apago coisas das redes sociais o tempo todo. Mantenho quem sou e por que pedi desculpas, e fiz isso porque me preocupo com minha família e tenho membros judeus em minha família que se importam para mim profundamente. Eu me desculpei por causa da minha família.”

Em suas declarações, Kyrie Irving também quis apontar o dedo diretamente para alguns dos repórteres de meios de comunicação que decidiram divulgar histórias sobre ele sem fazer a devida diligência. Ele claramente se sente injustiçado por muitos deles e o relacionamento chegou a um ponto sem volta. Sentir-se desrespeitado veio principalmente da mídia, mas o dono do Brooklyn Nets, Joe Tsai, também teve algo a ver com o desrespeito que Kyrie sentiu. Embora ele tenha se recusado a dar nomes, as evidências estão todas lá. Como Kyrie Irving jogará de forma justa para um time de propriedade de um proeminente empresário judeu como Mark Cuban?